Сегодня исполнилось 33 года со дня резни, учиненной вооруженными силами Республики Армения против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Гёранбойского района Азербайджана.

В результате резни в Баллыгая 28 августа 1992 года были зверски убиты 24 мирных жителя Азербайджана, в том числе 6 несовершеннолетних, а также 6-месячный ребенок и 93-летняя пожилая женщина. Тела некоторых жертв, в основном детей, женщин и стариков, были сожжены. В результате резни трое несовершеннолетних потеряли обоих родителей.

Резня в Баллыгая вошла в историю как одна из серии массовых убийств, совершенных армянскими вооруженными силами в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кяльбаджарского района с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха.