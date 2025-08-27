Министерство иностранных дел Турции выступило с резким заявлением в ответ на высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно событий 1915 года.

В Анкаре отметили, что это заявление является попыткой использовать болезненные страницы прошлого в политических целях.

«Нетаньяху, которого судят за его роль в геноциде, совершённом против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершённые им и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, несовместимое с историческими и правовыми фактами», — говорится в пресс-релизе МИД Турции.