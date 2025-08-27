В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Недалеко от села Галайхудат, в высокогорной местности, грузовой автомобиль марки «Ford» съехал с дороги и упал в овраг, передает АПА.

В результате один человек погиб на месте, другой получил травмы. Пострадавший, Рагимзаде Рамиль Байрам оглу, 1977 года рождения, был доставлен в Центральную больницу Губинского района, где ему сейчас оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что пострадавшие — члены съемочной группы, направлявшиеся в село Грыз Губинского района для снятия фильма.