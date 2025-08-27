Несмотря на многочисленные обращения, в Азербайджане по-прежнему фиксируются случаи, когда отдельные лица с целью получения незаконного дохода злоупотребляют доверием граждан и оформляют на их имя различные юридические лица.

Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

В ходе расследований было установлено, что в большинстве случаев граждан обманывают разными способами: получают доверенности или используют их электронные подписи для регистрации юридических лиц на их имя. Затем через эти структуры совершаются незаконные операции, в результате чего у юридических лиц формируются крупные налоговые задолженности. В таких случаях в отношении формально назначенного «директора» суд может временно ограничить право на выезд из страны. Если же налоговые долги достигают значительных сумм, возбуждаются уголовные дела.

В ряде случаев граждане даже не подозревают, что они зарегистрированы как налогоплательщики и несут личную ответственность. Иногда фактические руководители незаконного бизнеса намеренно вводят их в заблуждение.

Государственная налоговая служба призывает граждан быть предельно внимательными при передаче полномочий третьим лицам и не допускать использования своих электронных подписей другими. Согласно законодательству, электронная подпись принадлежит только её владельцу. Он обязан обеспечивать её сохранность и не имеет права передавать её другим лицам. Граждане несут ответственность за создание юридических лиц на их имя и за все правовые последствия, возникающие на основании доверенности и использования их электронной подписи.

Те, кто по различным обещаниям передаёт свою электронную подпись третьим лицам, рискуют столкнуться с налоговыми долгами, арестом имущества и банкротством. Учитывая это, гражданам рекомендуется не доверять сомнительным обещаниям, не подписывать документы, содержание которых им непонятно, и не предоставлять свои электронные подписи другим лицам.

«Государственная налоговая служба ещё раз призывает граждан быть бдительными, внимательно изучать содержание доверенностей и максимально осторожно относиться к передаче личных данных третьим лицам», — говорится в заявлении.