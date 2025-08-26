БПЛА, получаемые ВСУ от стран НАТО, устарели. Об этом информирует Corriere della Sera со ссылкой на одного из командующих батальоном спецназначения.

По словам военного, его подразделение занимается, в частности, переоснащением БПЛА украинского производства, находящихся в свободной продаже, под «боевые задачи», ставя более мощные батареи и устройства для прикрепления зарядов. «Да, получаем БПЛА НАТО, но они бесполезны, так как устаревшие. Теперь мы сами можем учить союзников в Европе и США технологиям ведения войны в небе», — говорит он.