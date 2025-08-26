На пике Победы в Кыргызстане, на высоте более семи тысяч метров, разворачивается драма, от которой сжимается сердце.

Сын альпинистки Натальи Наговицыной умоляет власти России спасти его мать. Но в МЧС Кыргызстана уверены — уже слишком поздно.

Операция по спасению завершена: все альпинисты-спасатели покинули лагерь. В лучшем случае — вернуться за телом удастся лишь следующей весной.

Однако сын альпинистки Михаил не готов принять этот приговор. Он уверен: мать жива, верит в её опыт и крепкое здоровье. Михаил утверждает, что получил видео от блогера и оператора дрона из Казахстана — maga.fpv. На кадрах, по его словам, видно, как Наталья машет рукой и выглядит «полной сил». Эти кадры были сняты спустя семь дней после того, как с ней пропала связь.

Пик Победы — одна из самых опасных вершин мира: высота 7,5 тысяч метров, смертельный холод и непредсказуемая погода. Каждый час там может стать последним. Вероятность гибели альпинистов достигает 25%, но прямых доказательств смерти Наговицыной до сих пор нет.

Предположительно, Наталья провела на горе уже 14 дней. Первое время — без еды и воды, позже ей доставили немного снаряжения. Всё это время она находилась под скалой «Птица», имея лишь горелку, спальный мешок и изорванную палатку.

Спасательная группа, которая должна была подняться за ней и телом итальянца, пытавшегося помочь, была отозвана с высоты 4,5 тысячи метров. Организаторы тура признают: с высоты около 7 тысяч метров ещё никогда не удавалось снять человека живым.

Судьба Натальи остаётся неизвестной. Ирония в том, что почти на той же высоте четыре года назад погиб её муж Сергей. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. Теперь история может повториться — уже с ней самой.