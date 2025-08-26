В Наримановском районе Баку сотрудники полиции изъяли 44 килограмма наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудниками Наримановского РУП и 16-го, 17-го и 18-го отделений полиции проведены операции против незаконного оборота наркотиков.

В ходе мероприятий задержаны 8 человек, подозреваемых в совершении данного преступления. У них изъято в общей сложности 44 килограмма 452 грамма наркотиков, включая 1 килограмм героина, около 2 килограммов опия, 1 килограмм психотропного вещества — метамфетамина, 25 таблеток метадона и другие виды таблеток.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные получили наркотики через граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, и планировали организовать их сбыт, размещая наркотики по разным адресам в столице.

По факту проводится расследование в Наримановском РУП.