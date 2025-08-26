Чем одарил Бердымухемедов-старший узбеков, где появится новый город-миллионник, отчего Казахстану «прочат лучше», а Таджикистану – хуже, и как отражает Жапаров удары Запада по Кыргызстану.

Центрально-азиатские СМИ продолжают оценивать итоги саммита «Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан». В частности, Eurasia Today пишет, что в совместном заявлении президентов Ильхама Алиева, Шавката Мирзиеева и председателя Халк Маслахаты (законодательный орган Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова «ставка сделана» на Средний (Срединный) коридор.

Издание акцентирует внимание на подписанных сторонами меморандумах о сотрудничестве в сферах транспорта и логистики, судостроения и гражданской авиации, соглашении о взаимодействии между товарно-сырьевыми биржами: «Особое внимание стороны уделили развитию транзитных маршрутов с эффективным использованием портов Туркменбаши и Баку, согласованию тарифной политики и созданию благоприятных условий для бизнеса».

Также «Подтверждена поддержка развития «Срединного коридора» (Транскаспийского маршрута) и переход к практической работе экспертов по увеличению пропускной способности, строительству современных логистических мощностей в упомянутых портах, цифровизации таможенных процедур и унификации контроля грузов».

Издание отмечает готовность Узбекистана участвовать вместе с Азербайджаном и Туркменистаном в проектах на Каспийском шельфе; развитие приграничной торговли: к концу 2025 года Туркменистан и Узбекистан намерены запустить пограничную торговую зону «Шават — Дашогуз», что усилит товарные потоки и стыковку логистики.

Общий для Центральной Азии проект с участием России – восстановление единого энергокольца РФ и государств ЦА. То есть Россия станет пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран региона. Суть этой инициативы – коммерческий экспорт электроэнергии, управление ее перетоками между странами для оперативного балансирования энергосистемы в случае дефицита, природных факторов и высоких нагрузок.

Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии имеет огромный потенциал, составляющий порядка 450 млрд кВт/ч в год. Однако проблема состоит в равномерном и бесперебойном распределении электроэнергии. Потенциально энергоизбыточными странами считаются Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а энергодефицитными по факту – Кыргызстан и Таджикистан. В КР, указом президента Садыра Жапарова, режим «чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли» продлен до начала 2027 года.

Казахстан

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s улучшило прогноз Казахстана в рамках суверенного кредитного рейтинга со «стабильный» на «позитивный». По пояснению министерства национальной экономики РК, решение агентства отражает устойчивый прогресс страны в реализации институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

«По мнению S&P, — информирует Минэкономики, — введение более строгих фискальных правил в сочетании с масштабным расширением доходной базы будут способствовать консолидации государственных финансов, что позволит сократить дефицит бюджета и сохранить стабильность уровня государственного долга в среднесрочной перспективе».

S&P подчеркивает, что позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора остается прочной благодаря низкому уровню внешнего долга и значительным объемам международных резервов и активов Национального фонда. Международное агентство также считает, что улучшение прогноза связано с продолжающимися реформами по либерализации и диверсификации экономики. Агентство оценивает риски наложения вторичных санкций на Казахстан как «низкие».

А МИД РК информирует о расширении сотрудничества республики с НАТО по подготовке вооруженных подразделений для участия в миротворческих операциях под эгидой ООН. Отметим, что с 2006 года Казахстан регулярно участвует в стратегических учениях альянса Steppe Eagle.

По данным The Astana Times, более 750 казахстанских военнослужащих уже участвовали в операциях ООН в Западной Сахаре, Ливане, Кот-д’Ивуаре, странах Африки, обеспечивали поддержание режима прекращения огня на Голанских высотах.

Казахстан и Туркменистан готовятся к введению между ними безвизового режима, и для безопасности и удобства граждан двух республик модернизируют связывающую их автодорогу. Со стороны Казахстана – от Жанаозена до границы с Туркменистаном. Последний также осуществляет необходимые работы на своей территории.

Трасса протяженностью 164 километра проходит через курортную зону Казахстана к таможенному посту «Темир баба» на границе с Туркменистаном. Проект считается стратегически важным и реализуется по прямому поручению президента РК. Строящейся трассе придается также большое значение в контексте роста товарооборота между Казахстаном и Туркменистаном.

Узбекистан

В РУз строят мегаполис XXI века, информирует Eurasia Today. Под него выделено почти 20 тыс. гектаров земли. Город рассчитан на проживание в нем 2 млн человек, хотя на первом этапе (работы развернулись на 6 тыс. гектарах) создаются условия для проживания 600 тыс. человек.

В административной зоне планируется возвести более 60 зданий госорганов. Уже заключены инвестиционные соглашения на 554 млн долларов, предусматривающие строительство гостиниц, ресторанов, иных объектов. Реализация проекта позволит трудоустроить до 160 тыс. человек и создать новые кластеры образования, медицины и IT.

Как известно, президент Узбекистана вернулся из Туркменистана, где он находился с рабочим визитом, с презентом — Podrobno.uz. «раскрыло», что национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов «в знак уважения к узбекскому народу … преподнес Шавкату Мирзиееву символический подарок – верблюда и верблюжонка, олицетворяющих достаток и благополучие».

Это же издание информирует о том, что казахстанский строительный холдинг возведет в Узбекистане заводы префабрикации, позволяющие строить 16-этажные дома «под ключ» за пять месяцев.

Мажоритарный акционер и председатель совета директоров холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев сообщил, что инвестиции будут направлены на строительство заводов префабрикации и производство фасадных материалов. Эта технология предполагает изготовление панелей, лестничных маршей, сантехнических блоков и других элементов на заводе, после чего они собираются на строительной площадке, что значительно ускоряет процесс.

Холдинг Рахимбаева ежегодно сдает более 20 тысяч квартир в шести странах, включая США, ОАЭ и Узбекистан, обеспечивая работой тысячи специалистов. Кроме заводов, бизнесмен предложил построить в Узбекистане учебный центр, который сможет готовить в год до 5 тысяч инженеров, менеджеров и мастеров-строителей.

Шавкат Мирзиеев поддержал инициативу, отметив, что такие проекты важны не только для бизнеса, но и для экономики страны в целом. Ранее сообщалось, что в Ташкенте может появиться «революционный небоскреб» с вращающимися этажами.

«Золотые» аукционы принесли бюджету Узбекистана 248 млрд сумов вместо начальных 12 млрд, передает ИА «Фергана». К концу августа на торгах проданы три месторождения: участок «Темирчи» (Навоийская область) площадью 249 гектаров с запасами 6 тонн золота реализован за 67,78 млрд сумов (5,4 млн долл.), то есть в 16,5 раза выше стартовой цены. Покупателем выступила компания Zauris, зарегистрированная в Ташкенте.

Месторождение «Терекли» (Ташкентская область) площадью 65 гектаров с запасом 2 тонны золота ушло за 81,79 млрд сумов (6,6 млн долл.), что почти в 20 раз превзошло стартовую стоимость. Победителем аукциона по этому объекту стала компания «Тойлок Тоза Худуд». А участок «Пирали» (Навоийская область) в 484 гектара с прогнозными запасами 2,4 тонны золота приобретен за 99,09 млрд сумов (8 млн в валюте США, рост от старта — в 24 раза) компанией NBK 111, зарегистрированной в Ташкенте.

Деятельность частных золотодобытчиков в Узбекистане была узаконена в 2021 году. Недра, содержащие драгоценные металлы или камни, остаются в собственности государства, а добытое промышленными компаниями — в собственности добытчиков. Старатели обязаны реализовывать добытое по договорной цене через официальные каналы, при этом доход от такой продажи принадлежит им. Нарушения, связанные с сокрытием драгоценных металлов или камней, влекут за собой отзыв разрешения на пользование недрами. Кроме того, и физические, и юридические лица должны проводить рекультивацию участков для обеспечения их пригодности к дальнейшему использованию.

Кыргызстан

«Кабар» опубликовало интервью с президентом КР Садыром Жапаровым, прокомментировавшим введенные правительствами Великобритании и США санкций против нескольких банков республики – глава государства расценил такую меру как «политизацию экономки» западными странами. Однако ни одного факта, подтверждающего обход банками санкционного режима, введенного в отношении России, предъявлено не было, поскольку «таких фактов нет и не было».

«Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк, — сказал Жапаров. — Чтобы не получилось так, что какой-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный «Керемет Банк» работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет».

По словам, президента, американцам было предложено направить в Кыргызстан независимые аудиторские компании для проверки банков «Керемет» и «Капитал», однако они отказались.

Жапаров также заявил, что порочащие и ложные сведения о банках Кыргызстана «исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда (на Запад) анонимную ложную информацию. … Опираясь на ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств… Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация».

«Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться», — заверил Жапаров.

В Кыргызстане упростили правила для крупных инвесторов, информирует Национальное агентство по инвестициям. В частности, зарубежные компании и бизнесмены, готовые вложить в экономику не менее 10 млн долларов, смогут напрямую подписывать договоры с кабинетом министров. Важное условие – высокая репутации и опыт инвесторов, осуществление ими успешных проектов на международном уровне.

В числе преференций для крупных инвесторов — налоговые и таможенные льготы, визовая поддержка для ключевых сотрудников, а также помощь в подборе и оформлении земельных участков под проекты. Национальное агентство поясняет, что новые правила направлены на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана и реализацию масштабных проектов в разных отраслях экономики.

Таджикистан

Самая высокая в мире стоимость на топливо – в аэропорту Душанбе. Как передает Asia-Plus, об этом поведал посол Турции в Таджикистане Умут Аджар в ответ на недовольство таджиков высокой стоимостью билетов авиакомпании Turkish Airlines. Со слов посла, компания платит 1 780 долларов за тонну топлива в столице Таджикистана, тогда как Somon Air в Стамбуле – 930 в той же валюте.

Как разъяснил дипломат в своем посте на Facebook, для снижения стоимости авиабилетов компании Turkish Airlines на рейсы в Таджикистан необходимо снизить цены на авиационное топливо в самой республике: «В Душанбе сейчас продается самое дорогое топливо в мире, что влияет на цену авиабилетов. И если цена авиационного топлива снизится, то и стоимость авиабилетов тоже станет меньше».

Добавим, Turkish Airlines с августа увеличила число рейсов между Стамбулом и Душанбе до пяти в неделю. По информации Агентства гражданской авиации при правительстве РТ, до 45% цены авиабилета формируется именно за счет стоимости топлива.

Между тем Россия и Беларусь значительно увеличили поставки топлива в Таджикистан — на 34% больше по сравнению с январем-июлем прошлого года. По данным Reuters, наибольший рост показал сжиженный углеводородный газ, импорт которого увеличился более чем в 12 раз – с 6,4 тыс. до 85,4 тыс. тонн. Также возросли поставки дизельного топлива до 308,8 тыс. тонн (на 28%), авиакеросина – до 41,5 тыс. тонн (на 32%) и автобензина – до 228 тыс. тонн (на 6%).

Согласно прогнозу макроэкономических показателей Таджикистана на 2026-2028 годы, объем импорта СГ продолжит рост. А лидером по импорту автомобильного бензина и дизельного топлива стал Кыргызстан; крупнейшими потребителями авиационного керосина названы Казахстан и Узбекистан.

И тут подоспел новый доклад Всемирного банка об экономике Таджикистана – ей предрекли замедление роста, увязав соответствующий процесс, в частности, с миграционной политикой России.

«Более жесткая миграционная политика и ограничения для таджикских рабочих в России грозят значительно сократить приток денежных переводов, что приведет к снижению экономического роста, увеличению бедности и ухудшению фискального и внешнеторгового балансов», – считают аналитики ВБ.

Они также указывают на то, что региональные вооруженные конфликты могут продолжить обостряться в евразийском регионе, поскольку Россия и Украина пока не договорились о расширенном прекращении огня, а также на Ближнем Востоке. Ожидается, что это приведет к росту расходов на энергоносители и логистику и нарушению глобальных цепочек поставок с увеличением расходов на импорт для Таджикистана.

По прогнозам ВБ, в среднесрочной перспективе Таджикистан ожидает устойчивое замедление экономического подъема. Реальный рост ВВП замедлится до 7,0% к концу текущего года, в 2026 году и в 2027-ом – до 4,7%.

Ранее снижение роста экономики Таджикистана прогнозировали Азиатский банк развития (АБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).