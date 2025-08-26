Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд прокомментировал состоявшиеся вчера встречи государственного министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

«Состоялась замечательная встреча министра Стивена Даути с Его Превосходительством президентом Ильхамом Алиевым. Мы гордимся широким партнёрством Великобритании и Азербайджана, которое охватывает торговлю и инвестиции, безопасность, изменение климата, энергетику и образование. Мир и развитие взаимосвязей будут формировать будущее этого региона», — написал посол.

Комментируя встречу Даути и Байрамова, Фергюс Олд написал:

«Вслед за историческим прогрессом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, во время двусторонней встречи с Джейхуном Байрамовым Стивен Даути выразил поздравления и подтвердил готовность Великобритании оказывать поддержку миростроительству и развитию связей».