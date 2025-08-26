С 1 сентября в России вступает в силу новое правило: все точки продаж SIM-карт обязаны установить камеры видеонаблюдения и хранить записи не меньше 30 дней.

Это закреплено в обновлённых правилах оказания услуг телефонной связи, утверждённых правительством. Документ уточняет требования к помещениям и торговым точкам, где заключаются договоры на мобильную связь.

При покупке SIM-карты и оформлении договора с предъявлением паспорта процесс должен фиксироваться на камеру. Видео должно охватывать как действия сотрудника оператора, так и клиента.

Норма начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.