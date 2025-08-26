С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области вводится обязательное приложение для мигрантов «Амина».

Как сообщил в интервью «Комсомольской правде» мэр Сергей Собянин, вводится электронная карта мигранта, в которую будут занесены все данные о нем.

«Через QR-код полицейский может узнать о нем все — когда он приехал, на какой период, где устроен, есть ли миграционные нарушения или нет. Если красным горит нарушение, полицейский должен его задержать. Если зеленым, вопросов нет», — пояснил градоначальник.