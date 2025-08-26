Австралия обвинила Иран в совершении двух антисемитских поджогов в Сиднее и Мельбурне и дала послу Исламской Республики семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что Австралийская служба безопасности и разведки собрала достоверные разведданные о том, что Иран организовал по меньшей мере две атаки, пишет Reuters.

«Это были беспрецедентные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле», — заявил Албанезе на пресс-конференции. «Это были попытки подорвать социальную сплочённость и посеять раздор в нашем сообществе».

По словам Альбанезе, Иран «пытался скрыть свою причастность» к прошлогодним нападениям на кошерный ресторан в Сиднее и синагогу «Адасс Исраэль» в Мельбурне.

По словам Альбанезе, Австралия приостановила работу своего посольства в Тегеране, а все ее дипломаты находятся в безопасности в третьей стране. Он добавил, что его правительство объявит Корпус стражей исламской революции Тегерана террористической организацией.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что послу Ахмаду Садеги и трем иранским официальным лицам необходимо покинуть страну в течение семи дней.