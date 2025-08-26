Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого в феврале в Белом доме отчитал американский лидер.

Ранее южнокорейский президент Ли Чжэ Мёна прибыл с визитом в Вашингтон. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.

По словам южнокорейского лидера, поводом для такого страха стало то, что Трамп за несколько часов до саммита опубликовал «угрожающий пост» о «чистках» в республике, а на самой встрече напомнил про обыски на базах США.

«Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией как Владимир Зеленский. Потому что я читал книгу Трампа «Искусство сделки»», — сказал Ли Чжэ Мён.могли столкнуться с ситуацией Зеленского», — рассказал глава государства во время выступления в Вашингтоне.