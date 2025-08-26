Проблемы с электрикой из-за неисправностей с подачей воды в туалетах могли стать причиной падения самолета Boeing 787 в июне в Индии. Так считает адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей жертв авиакатастрофы.

По его словам, которые приводит Mirror, крушение маловероятно произошло из-за ошибки пилота.

«Он заявил, что неисправная система подачи питьевой воды, на которую Федеральное управление гражданской авиации обращало внимание за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к «короткому замыканию» в туалетах и отключению питания двигателей», — отмечается в информации.