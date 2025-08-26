26 августа 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана

«Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ в связи с этим.

Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!», — написал в этот день президент в соцсети Twitter.

Согласно приказу Ильхама Алиева город Лачин, а также населенные пункты Забух и Сус были взяты под полный контроль подразделениями азербайджанской армии.

В этот день в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года ежегодно отмечается День Лачина.