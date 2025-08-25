В Санкт-Петербурге запущена система камер, которые «умеют» определять концентрацию этнических групп и даже анализировать до шести видов «рас». В комитете по информатизации пояснили, что цель проекта — борьба с так называемыми «резиновыми квартирами», где массово регистрируются мигранты.

На бумаге это выглядит как технологический прогресс, но на деле речь идёт о системе сегрегации. Камеры фактически сортируют людей по национальному признаку.

Под лозунгами «борьбы с мигрантами» власти внедряют механизм этнического контроля. В многонациональной стране цифровые технологии теперь используются не для безопасности, а для разделения людей «по категориям» — классический признак фашизма.