В международном аэропорту Стокгольм-Арланда после поездки премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона была найдена папка с правительственными документами.

Материалы, которые позднее обнаружила уборщица, касались переговоров с Турцией о вступлении Швеции в НАТО, сообщает Dagens Nyheter.

Как рассказали источники, инцидент произошел в ноябре 2022 года. После возвращения из Турции чиновникам не разрешили взять такси и их доставили в терминал аэропорта, откуда они должны были отправиться домой на общественном транспорте. Об оставленной в туалете папке в отдел безопасности сообщил сам сотрудник правительственного учреждения. Произошедшее он объяснил накопившимся стрессом.

В правительстве подтвердили газете, что сотрудник одного из правительственных учреждений забыл папку с документами в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию. Однако там подчеркнули, что документы не относятся к категории секретных, то есть не содержат информацию, раскрытие которой может нанести ущерб безопасности Швеции.

«После изучения материалов, которые содержались в папке, отдел безопасности правительственных учреждений сделал вывод, что они не содержат секретной информации. Следовательно, не было оснований для оценки ущерба», — прокомментировал телеканалу SVT директор службы безопасности Фредрик Агемарк.