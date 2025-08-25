Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет по автомагистрали Анкара-Нигде со скоростью 223 км/ч при ограничении скорости 140 км/ч.

На фоне общественной критики Абдулкадир Уралоглу объявил в социальных сетях, что он попал на радар и получил штраф в размере 9267 турецких лир (около 385 манатов).

Министр также объяснил свой поступок:

«Я сел за руль, чтобы проверить текущую ситуацию на трассе Анкара-Нигде. В это время я неосознанно превысил скорость на некоторое время. Соблюдение ограничений скорости обязательно для всех. Наша дорожная жандармерия приняла необходимые дисциплинарные меры. Хочу сообщить общественности, что впредь буду гораздо осторожнее».