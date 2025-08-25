Президент США Дональд Трамп показал на днях журналистам фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске. Как оказалось, этот снимок ему прислал сам российский лидер. Трамп пообещал вернуть фото Путину уже со своим автографом.

«Мне только что прислали фотографию от человека по имени Владимир Путин. Он очень уважительно относится ко мне и к нашей стране», — сказал Трамп, добавив, что российский президент «хорошо получился на фото».

The New York Times озаглавила заметку так: «Трамп наслаждается «красивым» жестом Путина». В России СМИ сделали акцент на том, что Трамп признал: Путин на фото получился лучше него.