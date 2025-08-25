Россия, безусловно, будет продолжать тянуть с организацией встречи Путина и Зеленского. Она уже это делает — мы видим постоянные заявления о том, что нужно встречу подготовить. Россияне напрямую не отказываются, но дают понять, что в ближайшее время этого не случится.

Об этом в беседе с Minval Politika сказал украинский журналист Денис Казанский.

«Когда американцы вроде говорят одно, мол, достигнута договорённость, а потом выходят люди Путина и начинают рассказывать, что всё не так, то это напоминает разговор с глухой бабкой, которая кивнула, но всё равно талдычит своё, несмотря на раннюю согласованность. Такова линия поведения России», — сказал наш собеседник.

В этой связи он упомянул сегодняшний обстрел российскими военными предприятия США на территории Украины: «Утром была атака, россияне ударили по американскому предприятию на Закарпатье. Этот объект вообще не имеет никакого отношения к военным действиям, поскольку там производится бытовая техника. Это плевок в сторону Трампа, даже пощёчина, которая, как мне кажется, призвана демонстрировать, что Россия не собирается договариваться с ним, что она просто смеётся над его заявлениями. Какого-то военного назначения у него не было, да и находится предприятие на границе с Венгрией, в 800 км от линии фронта».

По его словам, до конца августа, к чему такое стремление проявляют в США, переговоры точно не состоятся.

Комментируя предложение российской стороны о проведении встречи двух лидеров в Москве, Казанский назвал это троллингом, который имеет цель превратить всё в фарс, завести переговоры в тупик.

«По сложившейся ситуации мы видим, что Россия не собирается останавливаться в войне, не видно никаких признаков этого. Наоборот, они стремятся захватить ещё больше территорий, тянут время. Думаю, что до зимы точно не случится заморозки, остановки военных действий, потому что есть ещё два тёплых сухих месяца для того, чтобы вести активные боевые действия. Ближе к зиме допускаю, что может что-то прекратиться, потому что сама погода делает невозможным продвижение, когда грязь становится непролазным болотом, и это просто превращается в истребление солдат, которые топчутся на месте», — сказал журналист.

Касательно заявления Трампа об «обмене территориями», Казанский затруднился с ответом на вопрос о том, каково понимание самого Трампа на этот счёт: «Мне сложно сказать, что Трамп думает и понимает, а что — нет, потому что его действия и заявления во многом неадекватны, я считаю».

«Например, его заявление по поводу войны Азербайджана с Албанией, которое мы вчера услышали, а также о том, что Крым — это территория размером с Техас, который на самом деле больше всей Украины. Этот человек либо вообще не знает, о чём говорит, либо у него тоже произошли какие-то изменения в головном мозге, поскольку ему почти 80 лет. Большинство людей его возраста не в состоянии выполнять обязанности президента страны. Это проблема и Путина, кстати.

Они просто уже старики, которые не способны адекватно воспринимать реальность, не тянут ту функцию, которая возлагается на людей их положения. Да, ты можешь заведовать библиотекой или кафедрой в университете, либо выполнять какую-то другую непыльную работу. Я глубоко убеждён, что возглавлять ведущую страну мира человек не способен в таком возрасте в силу своего здоровья», — сказал он.

Журналист считает, что Трамп не до конца оценивает реальность, «а с учётом того, что и Путин такой же, то получается разговор слепого с глухим».

«Таким образом, пока война продолжается. Россия выдвигает какие-то невыполнимые условия, не сумев за 3,5 года захватить территорию Украины. Россия опозорилась, ведь до её вторжения Украину никто не рассматривал как равноправного противника РФ. А Россия показала, что её уровень — это Украина. Да, у нас сильная страна, смелые люди, но мы трезво оцениваем ситуацию, понимаем, что Украина — это не супердержава. Но и Россия, которая завязла в Украине, тоже, как стало уже всем понятно, не супердержава. Это не самая развитая и богатая страна, и на каком основании Россия требует, чтобы её воспринимали как сверхдержаву, непонятно. РФ на этот статус не тянет. Спекулируя на том, что она якобы сверхдержава, РФ требует на этом основании что-то им отдать, а то, что они силой не смогли взять, требуют подарить. Это выглядит очень глупо», — отметил Казанский.

Но ведь главное, подчеркнул журналист, — это люди: «В тех городах, которые РФ хочет получить, проживают несколько сотен тысяч человек. Это крепостные, рабы, которых можно продать вместе с территорией, как это было в царской России?»

«Просто безумие какое-то. Путин живёт в параллельной реальности, он неадекватный. Для него люди — это мусор, вещь, которую можно куда-то перетащить», — добавил он.

Комментируя вопрос о том, что может принудить российскую сторону перейти к предметным переговорам, Казанский ответил: «Путина к реальным переговорам по завершению войны принудит только оскудение его ресурса, то есть когда у него станут заканчиваться люди как пушечное мясо, будут заканчиваться деньги».

При этом он указал, что тот же Запад, те же США могут на это повлиять.

«Стали вводить санкции, о которых говорил Трамп, то есть вторичные санкции, чтобы у России не могли приобретать нефть и нефтепродукты, чтобы по крайней мере это становилось всё сложнее. Мы уже видим, что есть проблемы в экономике, они нарастают, в бюджете большая дыра. Конечно, думаю, Путин рано или поздно вынужден будет пойти на какие-то уступки, переговоры», — считает журналист.

Судя по последним заявлениям, указал собеседник, президент РФ уже отказался от штурма Херсона и Запорожья, требуя ему отдать только Донецкую область. «То есть видно, что он скорректировал этот момент с учётом нереалистичности своих притязаний. Если Запад будет достаточно решителен, будет бить его по рукам, думаю, что Путин вынужденно пойдёт на остановку боевых действий по линии фронта, поскольку воевать можно до тех пор, пока есть чем воевать».

«Наёмники России обходятся очень дорого. В регионах РФ из-за этих выплат образовалась колоссальная дыра в бюджете. Это просто обвал. Для России это тревожный сигнал, когда заканчиваются деньги. И в таком положении уже следовало бы заниматься своей страной, прекратить убиваться за Украину, но, поскольку там сидят неадекватные люди, одержимые идеями господства и оккупации, они плюнули на свою страну. Это безумие, с которым российское общество пока согласно», — заключил Казанский.