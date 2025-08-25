Около 30 военнослужащих Корейской народной армии преодолели границу с Республикой Корея, в результате чего южнокорейская сторона осуществила предупредительные выстрелы.

Об этом говорится в сообщении Командования ООН.

«Группа расследования при комиссии по обеспечению перемирия Командования ООН выявила, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли военную демаркационную линию в районе, где они вели строительство», — сказал представитель командования.

«Вооруженные силы Республики Корея транслировали несколько предупреждений в целях уведомления, что те пересекли демаркационную линию, но [военные КНДР] не реагировали, — уточняется в сообщении. — Вооруженные силы Республики Корея произвели предупредительные выстрелы в специально предназначенном районе, чтобы вынудить солдат Корейской народной армии вернуться к северу от линии».