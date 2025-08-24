Президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил кампанию по мобилизации и набору в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозу интервенции со стороны США.

Данную информацию он озвучил в обращении к ополченцам и резервистам.

«Сегодня было положено успешное начало динамичной реорганизации всех народных, военных и полицейских сил оборонительной системы», — заявил он.

Президент добавил, что развернутая по всей стране кампания по пополнению рядов Боливарианской национальной милиции и резервистов демонстрирует силу и единство венесуэльского народа, его патриотизм и приверженность защите родины.

П его словам, набор резервистов и ополченцев народной милиции «укрепляет боевой дух боливарианского народа в защиту национального суверенитета». Боливарианская национальная милиция до начала пополнения своих рядов насчитывала 4,5 млн ополченцев.