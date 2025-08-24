Вашингтон верит, что конфликт в Украине можно урегулировать посредством переговоров, которые могли бы обеспечить суверенитет и долгосрочную безопасность страны. С данным заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в обращении к украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты привержены будущему Украины как независимого государства.

«Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое поддерживает суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, приводя к прочному миру», — отметил госсекретарь.

От имени США Рубио выразил надежду на продолжение развития партнерства между странами в сферах экономики и безопасности «для мирного и процветающего будущего» обоих государств.