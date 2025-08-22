Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Об этом Трамп заявил на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Овальном кабинете.

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события», — сказал Трамп.

Также Трамп продемонстрировал свою фотографию с Путиным и заявил, что Путин хорошо на ней вышел, а он нормально.