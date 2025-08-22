Турция изъявила желание предоставить Украине гарантии безопасности в Черном море, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, свое предложение Анкара выдвинула на последней встрече «коалиции желающих».

«Они сказали: «Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море», — пересказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Он отметил, что пока рано говорить том, кто будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности. Как считает Зеленский, сначала нужно разработать схему, а потом «понимать кто, чем и как может помочь».