В связи с напряженностью, возникшей между Россией и Азербайджаном, среди представителей так называемого экспертного российского сообщества начались очередные шевеления, направляются грозные реакции в сторону Азербайджана и других центральноазиатских стран, в частности Узбекистана, по вопросу их дистанцирования от РФ. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог из Узбекистана Фарход Толипов.

Эксперт прокомментировал для нашего издания нападки российских деятелей. Напомним, что недавно, между прочим, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий разразился неадекватной и язвительной реакцией на сотрудничество Азербайджана и Узбекистана с западными странами.

«Для Запада бывшие республики СССР — потребители третьего сорта, которые используются для скармливания всего того, что непригодно для европейцев», — выдал российский депутат.

В этой связи Толипов обратил внимание на то, что «российские так называемые эксперты грозятся жесткими мерами, даже проведением второй «СВО» против бывших советских республик».

«Недавно так называемый эксперт, некто Водолацкий высказался на эту тему, подвергнув сомнению сотрудничество Азербайджана и ряда стран Центральной Азии с Западом. Подобные инсинуации и спекулятивного рода утверждения понижают градус в отношениях между государствами. Такие люди, как Водолацкий, не понимают, что они сами могут серьезно навредить межгосударственному взаимодействию, поскольку из таких заявлений следует, что независимость бывших советских республик означает, что они могут иметь хорошие связи лишь с Россией, а с другими, в частности с Западом, не могут. И любые улучшения взаимодействия, а также сближение с Западом непременно интерпретируются как отдаление от России», — отметил политолог.

На самом деле, по словам эксперта, ни у Азербайджана, ни у центральноазиатских республик, а также других стран не было намерения портить отношения с Россией: «И их поведение должно восприниматься только как поведение независимого государства, которое устанавливает отношения с другими странами мира, в том числе с Западом, в том числе с Россией на равных условиях».

«Видя, как в последние годы подобные лжеэксперты упражняются в различных грубостях в адрес бывших советских республик или, как это делается в последнее время, в адрес Азербайджана и стран Центральной Азии, невольно напрашивается мысль о том, что современная российская внешняя политика продемонстрировала уникальный мастер-класс, который можно условно назвать «Как из друга сделать врага».

Высший пилотаж дипломатии всегда означал умение превратить врага или потенциального врага в партнера и друга. В данном же случае мы наблюдаем явление, когда из друга, который вовсе не подавал поводов для того, чтобы усомниться в его искренней дружбе, создается образ врага. Подобные лица, которые осуществляют скоропалительные выводы, не понимая того сами, вносят посильный вклад в ухудшение отношений и разлад между Россией и Азербайджаном, Россией и Узбекистаном и т.д», — заключил Толипов.