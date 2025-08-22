Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева касаются общей темы безопасности в нашем регионе. Об этом в беседе с Minval Politika сказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, комментируя заявление главы азербайджанского государства о том, что «мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз», а также о том, что Азербайджан продолжает наращивать военную мощь.

«В северном направлении идут активные боевые действия, в южном — были недавно, поэтому тема именно военной составляющей архитектуры безопасности Азербайджана актуальна. Наряду с этим, формируется мирная повестка с Арменией, однако это согласованная мирная повестка с нынешним правительством Армении, и неизвестно, какие политические партии, с какими программами пойдут на выборы в Армении в следующем году, и кому армянское общество выразить вотум доверия», — отметил политолог.

Поэтому, считает эксперт, тема военной архитектуры безопасности все еще актуальна: «Президент Алиев подчеркивает, что этот вопрос не сбрасывается со счетов, и Азербайджан продолжает усиление своих Вооруженных сил».

«Если у нас с правительством Пашиняна выработана мирная повестка, то существуют еще и страны, откуда, как с севера — из России, так и с юга – Ирана, звучат угрозы, которые вещаются с государственных медийных структур. Кроме того, осуществляются военные действия в отношении азербайджанкой инфраструктуры на территории третьих государств, что создает нервозную ситуацию в отношениях в этими странами, а также вокруг нашего региона», — сказал Мамедов.

Эксперт считает, что указанная часть выступления президента Азербайджана касалась именно этой составляющей в отношениях Азербайджана с Россией и Ираном.

«Параллельно с этим Азербайджан предпринимает действия, чтобы в направлении указанных государств у республики сформировались бы нормальные взаимовыгодные отношения, свидетельством чему является проведение межправкомиссии в Астрахани», — добавил он.

Кроме того, политолог также затронул тему саммита, который начался в Туркменбаши с участием лидеров Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

«Если обратить внимание на состав делегации от Азербайджана, куда вошли министр иностранных дел, помощник президента по вопросам внешней политики, министр экономики и глава железных дорог, становится понятно, что поездка на саммит больше носит экономический характер. Будет затронута тема коммуникаций, состоится выработка общих программ деятельности по строительству и модернизации инфраструктуры, а также развитию взаимосвязи», — указал он.

По его словам, это жизненно важные темы для всех трех государств, которые имеют локальное значение для государств, непосредственно вовлеченных в это. «Но в то же время следует учитывать и региональный периметр, потому что транзитная составляющая Каспийского моря сосредоточена сегодня на трех государствах – Азербайджан на западном побережье, Казахстан и Туркменистан – на восточном».

«С Казахстаном и Узбекистаном у нас уже сформировались форматы встреч министров иностранных дел, транспорта и энергетики одновременно. На данном этапе, как я понимаю, формируются постоянные форматы взаимодействия уже в периметре Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан. Главное, чтобы были результаты этого сотрудничества, а государства создают условия для того, чтобы эти результаты состоялись», — заключил Мамедов.