Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не могла победить в войне с Россией, поскольку при Джо Байдене ей разрешили лишь обороняться, а не наносить ответные удары.

«Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией. Лживый и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. И что из этого получилось? Впереди — интересное время», — написал президент США», — написал Трамп в соцсетях.