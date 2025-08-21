Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане, не согласные с решением властей отказаться от карабахского движения, могут организовать революцию.

«Я участвовал в карабахском движении с 7-го класса… В марте 2025 года я сказал с трибуны Национального Собрания Армении, что мы не должны продолжать карабахское движение. Я буду продвигать этот тезис в период руководства Республикой Армения. И если граждане РА считают, что так не должно быть, я сам призываю их организовать революцию», — сказал Пашинян.