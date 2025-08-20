В селе Айюблы Товузского района пять членов одной семьи предположительно отравились фастфудом. Все они госпитализированы, пострадавшим оказана медпомощь, состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает «Репорт».

По словам родственников, все члены семьи почувствовали недомогание после употребления в пищу донера. В связи с отравлением проводятся проверки.

Аналогичный случай произошел и в Шамкирском районе. По информации AПA, более 20 человек были госпитализированы с признаками отравления. По предварительным данным, причиной отравления стал донер.