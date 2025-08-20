Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал в ходе переговоров лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа с украинским руководителем Владимиром Зеленским. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что несмотря на то, что европейские лидеры старались избежать разногласий американским лидером, Мерц на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине перед возможной встречей лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частной беседе с Трампом канцлер также настаивал на перемирии по крайней мере на время проведения переговоров.