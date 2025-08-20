Массового оттока азербайджанцев из России на фоне ужесточения ее миграционной политики не будет. Так считает депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, который указал на то, что сейчас всем процессам, происходящим в РФ в рамках ужесточения миграционных законов, пытаются придать политический окрас.

Отметим, что в последнее время в России участились аресты и преследования глав азербайджанских общин и крупных предпринимателей, на чьих предприятиях трудились азербайджанцы. Закрытие предприятий, ресторанов, рынков и т.д. означает лишение рабочих мест и заработка для сотен тысяч наших соотечественников. Кроме того, недавно в Ямало-Ненецком автономном округе объявили о введении трудовых ограничений для выходцев из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. С 1 сентября 2025 года выходцам из этих трех стран запретят заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтировать транспорт, включая мотоциклы. Эти ограничения касаются иностранцев, которые трудятся по патентам.

Комментируя эти факты, Аллахверанов заявил, что следит за всеми событиями, которые происходят в миграционной сфере России: «Скажу, что с легкой руки российских СМИ то, что сейчас происходит в миграционном законодательстве РФ, и связано отчасти с совершенствованием системы, а отчасти — с ужесточением, преподносится как антиазербайджанские меры. На самом деле копать надо глубже».

По его словам, преследование глав азербайджанских общин совпало еще и с тем, что в настоящее время миграционное законодательство РФ претерпевает серьезные изменения.

«Ежемесячно в России в силу вступает тот или иной порядок, подгоняющий трудовых мигрантов из различных стран под те или иные правила. Это приводит к тому, что часть мигрантов теряет свои рабочие места, в том числе и азербайджанцы. Например, в настоящее время в миграционной сфере России отчётливо прослеживается новая тенденция: после анализа рынка труда соответствующие структуры пришли к выводу, что в сферах торговли, транспорта, а также в ряде сервисных услуг квоты для трудовых мигрантов будут сокращены. Это находит свое отражение в определенных процентных показателях. А цифры от федерации к федерации могут меняться», — сказал парламентарий.

Он отметил, что сегодня в России пытаются создать видимость: якобы если рассердить их, то уже скоро перед азербайджанцами будут закрыты все двери и они будут вынуждены вернуться на родину. Однако Аллахверанов уверяет, что массового оттока мигрантов не произойдет.

«Что касается массового возвращения азербайджанцев на родину, не думаю, что такое произойдет. Были времена и похуже в сфере миграции в России, но и тогда такого широкомасштабного возвращения азербайджанских мигрантов из России не было. По данным МВД РФ, в России находятся не так много мигрантов из Азербайджана. Там насчитывается порядка 400 тыс. наших граждан. Небольшая часть пребывает там в виде незаконных мигрантов. Часть наших соотечественников имеет также паспорт РФ. Это тоже является причиной того, что массового возвращения все-таки не будет. Трудно, конечно, спрогнозировать сколько азербайджанцев вернутся назад, но я думаю, что это будет в пределах 100 тыс.-150 тыс. человек. В ноябре прошлого года именно столько незаконных мигрантов проживало в РФ. Но с января 2025 года, после того, как там начали предпринимать широкомасштабные действия против незаконной миграции, определенный процент от этого числа вернулся в Азербайджан и легализовал здесь свой статус», — заключил собеседник.