Доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев считает, что У Ирана нет поводов для беспокойства относительно Зангезурского коридора, проект которого, согласно вашингтонским договоренностям, будет осуществляться при содействии американской компании на территории Армении. Об этом эксперт сказал в беседе с Minval Politika, комментируя недавние переговоры в Ереване между официальными лицами Армении и Исламской Республики.

«Переговоры в Ереване прошли довольно доброжелательно касательно процесса восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном и путей заключения мирного договора. Армянской стороне удалось успокоить иранскую по тем пунктам, которые вызывали недопонимание в Тегеране», — сказал политолог.

Комментируя первичную реакцию Тегерана на планы по запуску «Маршрута Трампа», где было заявлено о «красных линиях», собеседник отметил, что в Иране часто используют этот термин.

«Там говорят о «красных линиях», когда, согласно пониманию Ирана, речь идет о создании ему угрозы на его северной границе и потере границы с Арменией. На самом деле этой «красной линии» не существует, она настолько воображаемая и риторическая, что очень смешно слышать, когда Иран пытается это представить таким образом. Предпосылок для того, что такая линия может появиться, просто нет. Речь не идет о потере границы, о том, что мегринский участок территории Армении вдруг будет передан Азербайджану и таким образом превратится в азербайджанскую границу. Эти разговоры о том, что «экстерриториальный коридор» каким-то образом может отрезать Иран от Армении и повлиять на границу, — полная чушь. Этих «экспертов», которые несут подобную чушь, сварганенную на скорую руку Тегераном, хочется спросить: они вообще понимают, как границы и дороги работают? Ведь, чтобы понять, что такое граница между Ираном и Арменией, надо учитывать, что это река Араз. И если параллельно этой реке будет проходить дорога, то это никаким образом не может отрезать Иран от территории Армении. Во-первых, они уже отрезаны рекой, над которой проходит мост. Эти «эксперты» понимают, что такое мост? Что дорога – это всего лишь небольшой отрезок территории, и никто ни от кого не отрезан», — отмечает Макили-Алиев.

На самом деле, продолжил эксперт, «это не очень «красные», и не очень «линии», а желание Ирана влиять на процессы, происходящие на Южном Кавказе, особенно в плане участия в геополитических изменениях, где роль Азербайджана усиливается.

«Роль Москвы ослабла, Тегеран чувствует, что его политическая роль тоже сокращается. Дело в том, что Иран исторически не очень много внимания уделял этому региону — тут можно вспомнить, как пренебрежительно Иран относился к Азербайджану долгие годы. Сегодня и сам Иран невероятно слаб, что и напрягает Тегеран в реальности. И Зангезурский коридор тут ни причем. Это и обсуждалось в Ереване», — отмечает эксперт.

Комментируя опасения Тегерана в связи с якобы экономическим ущербом, который понесет Исламская Республика, политолог напомнил слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время совместного с президентом Ирана брифинга в Ереване: «Никакого ущерба Иран не понесет и не может понести, поскольку транзитные выгоды на данный момент для Ирана мизерные, поэтому кроме положительного влияния, других вариантов нет. Пашинян сказал, что линия Нахчыван-Джульфа обеспечит железнодорожный доступ Ирана в Армению с дальнейшим выходом к Черному морю. Думаю, что это не просто удовлетворит Иран, а он должен быть счастлив».

Кроме того, собеседник затронул фактор США, который больше всего волнует иранскую сторону.

«Думаю, что именно фактор США вызывает у Ирана самую большую обеспокоенность — какое-то возможное военное присутствие американцев так близко к границе Ирана со стороны Армении. Это вызывает у Ирана нервный тик, что и понятно, поскольку известно, в какой ситуации оказался Иран после бомбардировок Штатов. Тегерану кажется, что кольцо сжимается со всех сторон. Армения уверила, что момент безопасности будет обеспечивать она сама Армения, и присутствия силовиков США не запланировано. Это устроило Иран», — заключил Макили-Алиев.