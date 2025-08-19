Эксперты Numbeo установили стоимость картофеля в различных странах мира и составили соответствующий список.

Азербайджан в этом списке занял 107-е место. По мнению составителей рейтинга, килограмм картофеля в Азербайджане стоит 0,72 доллара. Всего в списке представлены данные о 127 странах.

В этом списке Грузия занимает 109-е место (0,66 доллара), а Армения – 101-е (0,80 доллара), Турция – 108-е (0,7 доллара), Россия – 95-е место (0,88 доллара).

Самый дорогой картофель в мире продается в Исландии (3,7 доллара за килограмм), а самый дешевый – в Бангладеш (0,36 доллара).