Пусть неофициально, но Россия объявила Азербайджану войну: уже не счесть, сколько враждебных действий в отношении Баку совершила Москва.

Напомним, в ночь на 18 августа ВС России нанесли очередной удар по азербайджанскому энергетическому объекту в Одессе. Уничтожено свыше десяти резервуаров. Это вторая атака нефтебазы, первая была совершена 10 дней назад. Надо полагать, что на этом Москва не остановится — по крайней мере, пока стремления к конструктивному диалогу за ней не замечено.

И в этом обострении отношений виноват не Баку, а Кремль. Здесь полагали, что на все негативные выпады Азербайджан закроет глаза и будет молчать. Мы так и делали до недавнего времени, пока не столкнулись с откровенным террором и не потребовали объяснений.

Что не понравилось официальной Москве? Что с неё спросили? Но вместо того чтобы попытаться разобраться в причинах, приведших к политическому кризису в отношениях с соседями, Россия по привычке занялась вредительством. Именно по привычке — ведь ровных отношений с соседями у России никогда не было, несмотря на подписанные союзнические обязательства. Москва никогда не ограничивала себя ими и действовала, исходя из текущих интересов.

В последнее время политики часто связывали такое поведение Москвы с «имперским синдромом». Но прошло много лет, и, наверное, уже давно пора понять, что постсоветские страны — это не Союз социалистических республик, а независимые государства, с которыми нужно не воевать, а уметь договариваться, чему, к сожалению, Россия так и не научилась.

В российской дипломатии утвердилась пропаганда советского типа, более того — она деградировала. Вряд ли с таким настроем во внешнеполитическом ведомстве Москвы понимают всю критичность положения, чтобы спасать его и себя заодно. Скорее, тут размышляют, что только вредительством можно заставить соседей ладить с ними, то есть принудить к добрососедству.

Поэтому в ход пустили пропаганду идей, основанных на расовом превосходстве, расовой ненависти, а также подстрекательство к расовой дискриминации.

Помнится, именно с этого начинали в гитлеровской Германии. Обратимся к истории, чтобы понять, насколько схожи меры, принимаемые Москвой.

Почти сразу после прихода к власти Гитлера (в январе 1933 года) в Германии началось систематическое преследование евреев. Всего в период с 1933 по 1945 годы было принято не менее 2000 нацистских антиеврейских указов.

Чтобы обыватели не осознали масштаб антисемитизма партии нацистов, преступные законы против евреев вводились постепенно.

В 1933 году начались «случайные» нападения на евреев. Полиция и суды перестали защищать их. В апреле был объявлен бойкот магазинов: немцам предписано не покупать ничего в течение дня в еврейских лавках. Создан отдел расовой гигиены, так называемая «этническая чистка».

В 1934 году еврейским студентам запретили сдавать экзамены по медицинским и юридическим специальностям. Евреям запретили военную службу.

В 1935 году были приняты расовые законы, лишающие евреев большинства основных гражданских прав.

В 1935–1936 годах евреям запретили участие в голосованиях. Прекращена выплата пособий многодетным еврейским семьям. Евреям запретили посещение парков, бассейнов, ресторанов. Введён запрет на пользование электрическим и оптическим оборудованием, пишущими машинками, велосипедами. Ограничена выдача загранпаспортов. Евреи массово исключались из вузов.

В 1938 году евреям выдали специальные удостоверения личности. Запретили посещение культурных мероприятий, пляжей и курортов. Затем начались нацистские погромы в Германии, Австрии и Чехии. Евреев убивали, громили их дома, оскверняли синагоги.

А что было дальше — вы уже знаете.

Всё происходящее в России в последнее время, в частности ужесточение миграционной политики, указывает на то, что здесь взяли на вооружение нацистскую пропаганду и систему запугивания.

В России уже давно настраивают местное население против нерусских, используя для этого СМИ.

В публикациях о криминальных и прочих негативных случаях целенаправленно указывают национальность «злодеев» и таким образом возбуждают ненависть ко всему народу, словно давая понять, что именно мигранты, а в данном случае азербайджанцы, виноваты во всех бедах русских.

Уже и опросы респондентов, публикуемые российскими СМИ, демонстрируют отчётливо выраженное ухудшение отношения как к Азербайджану в целом, так и к азербайджанской диаспоре внутри страны.

Большинство респондентов оценивают двусторонние отношения негативно и требуют (!) от властей более жёсткой реакции, пишут СМИ.

И после того как пропаганда сделала своё грязное дело, в игру вступают государственные органы, которые действуют так, словно отвечают на ожидания общества.

И вот он — первый нормативный акт, ограничивающий права нерусских. И заметьте: принят он не в центральной части России, где могут воспрепятствовать его исполнению и добиться отмены документа, а на самой окраине.

С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе России вводятся новые ограничения на труд для выходцев из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишут российские СМИ.

Выходцам из этих трёх стран запретят заниматься оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом транспорта, включая мотоциклы. Эти ограничения касаются иностранцев, которые трудятся по патентам.

Так начинался обыкновенный фашизм…