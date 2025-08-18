С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе вводятся новые ограничения на труд для выходцев из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Запрет коснется мигрантов, которые работают на территории округа на основании патентов, и не распространяется на граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, которым, согласно договору о Евразийском экономическом союзе, не требуется патент или разрешение на работу в России. Ограничения действуют в том числе для въехавших в РФ без виз граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины, кроме иностранцев с временным или постоянным ВНЖ в России.