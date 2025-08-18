Президент США Дональд Трамп заявил, что в преддверии промежуточных выборов 2026 года подпишет указ, направленный против голосования по почте и спорных электронных систем.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Трамп, он возглавит движение, направленное против этих способов голосования.

«Я собираюсь возглавить движение за то, чтобы избавиться от бюллетеней, присылаемых по почте, а также, пока мы этим занимаемся, от крайне «неточных», очень дорогих и вызывающих серьезные споры машин для голосования», — написал он в одной из соцсетей.