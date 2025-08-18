Поведение России в отношении Азербайджана толкает Баку на снижение уровня политического диалога с РФ, сокращение объема торгово-экономического взаимодействия с ней. Таким мнением в беседе с Minval Politika поделился политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя атаку российской стороны на нефтебазу SOCAR в Одесской области Украины в ночь на 18 августа.

Напомним, что это была вторая массированная атака. Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около 10 БПЛА, что стало причиной частичного разрушения. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«Думаю, что объясняться с Россией бесполезно, потому что все очевидно и в вопросе со сбитым гражданским лайнером, и нежелания РФ брать на себя ответственность, и с попыткой вынудить Азербайджан как бы разделить эту ответственность между Россией и Украиной. Нет же, Россия уперлась в своем стремлении вытащить Азербайджан на поддержку ее антиукраинской политики. Не будет этого. Точно так же это касается и того, что устроили охоту на представителей азербайджанской диаспоры на территории России. Если есть преступники, то они должны быть наказаны, но когда выпячивают именно этнический фактор и прочее, то становится ясно, что это намеренная линия поведения и она не может остаться без внимания и соответствующей реакции», — считает политолог.

Депутат в целом считает, что ни в какую перепалку с РФ больше вступать не за чем: «Поведение РФ фактически побуждает Азербайджан сокращать масштабы наших отношений, снижать уровень политического диалога, объемы торгово-экономического взаимодействия».

«Есть очень много предложений, которые делались со стороны России, и в плане взаимодействия с ЛУКойлом, Газпромом, Роснефтью. Как Россия ведет себя в отношении SOCAR, то точно так же надо вести себя и в отношении предложений наших так называемых российских партнеров», — убежден Мусабеков.

Он считает, что без оглядки на Россию Азербайджану следует принять решение по продаже оружия Украине. «Если нам выгодно, а от Украины есть конкретные запросы по поводу советских систем вооружения, которые у нас в избытке, и которые надо постепенно менять на современное турецкое вооружение, то надо при соответствующей оплате передать это Киеву. И не надо в этом смысле огладываться на РФ», — добавил он.

В этой связи парламентарий напомнил о том, что Россия бесплатно передавала на миллиарды долларов вооружение Армении, которая оккупировала территории Азербайджана: «Россия переправляла через Каспий и Иран на миллиард долларов оружие Армении. И ничего ее не смущало. Не думаю, что по этому поводу нужно вступать в диалог, что-то говорить. Надо просто действовать, ставя РФ перед фактом», — убежден собеседник.

Кроме того, он призвал не воздерживаться от голосования на международных площадках, а принимать участие в процессе в пользу Украины.

«Если раньше мы воздерживались при голосовании на международных площадках, где прямо обвинялась Россия в преступлениях и агрессии в отношении Украины, то теперь надо проявить солидарность с мировым сообществом и выступать в поддержку Украины, осуждая неприемлемые действия России. И пусть не обижаются на нас. Поведение России в отношении Азербайджана высокомерное, недружественное и должно встречать адекватную со стороны Азербайджана реакцию», — подытожил Мусабеков.