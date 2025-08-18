На сегодняшней встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским будет обсуждаться видение Россией того, как разрешить конфликт. На самом деле это попытка России принудить Украину к капитуляции. Такое мнение в беседе с Minval Politila высказал политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

«Такой вариант вряд ли будет принят. А если так, то вполне возможно, что конфликт будет продолжаться до того, как иссякнут ресурсы у одной из сторон, и ситуация будет принята. Понятное дело, что Украина сегодня не может перейти в контратаку, и как минимум будет держать позиции и надеяться на то, что страны Запада введут жесткие санкции в отношении России, которые считаются в Украине возможным решением проблемы. После того, как не будет дополнительного ресурса, Россия может приостановить войну», — сказал политолог, комментируя заявления из США о том, что Киеву придется уступить захваченные Россией территории.

Напомним, что Зеленский решительно отверг такой сценарий. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не заставляет Украину уступать Донбасс и остальные оккупированные Россией территории».

Говоря о предстоящей встрече Трамп-Зеленский, эксперт сказал: «Встреча не будет происходить при участии европейских лидеров. Сначала переговоры состоятся тет-а-тет, а после уже с европейскими лидерами. Представители ЕС отправились в Вашингтон в знак солидарности с украинским президентом. Здесь одновременно есть и личные интересы Европы – тут рассматривается вариант того, что конфликт должен быть решен не уступками России, а давлением на РФ, чего мы не видим».

«Что касается антироссийских санкций, то тут не только все ограничивается «ЛУКойлом» и «Роснефтью». Тут должен быть широкий список санкций, которые так и не были введены, а просто в СМИ прошла информация о том, что определенные санкции готовятся в отношении этих кампаний. Но это только малая часть. Все зависит от того, какие будут результаты сегодня. Уже 15-го августа было видно, что США не очень охотно идут на санкции в отношении России», — указал эксперт.

Кроме того, Ибрагимов прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что Россия законодательно закрепит отказ от территориальных претензий к европейским странам после решения украинского конфликта.

«Если такой пункт появится где-то, то это вообще будет нонсенс, поскольку ни одна страна изначально не должна иметь территориальные претензии в отношении других. Я так понимаю, что у России на данном этапе нет намерений распространять военные цели дальше Украины. Конечно, в Европе есть обеспокоенность касательно этого момента, но именно поэтому они и поддерживают Украину, чтобы предотвратить такое. Если даже такой документ появится, то будет ограничен только европейскими странами, хотя такая опасность со стороны России имеется и на постсоветском пространстве в отношении других государств», — считает политолог.

Москва, напомнил он, требует мирного договора, а Киев — прекращения огня, «что совершенно разные подходы».

«Если брать за основу остановку войны, то, думаю, то РФ может перенаправить свои ресурсы на другие государства», — полагает эксперт.