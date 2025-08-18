За последние 1010 дней войны российские войска захватили менее 1% территории Украины. Такие данные приводят эксперты Deep State.

Согласно оценкам аналитиков, с 12 ноября 2022 года Россия оккупировала лишь 5842 кв. км, что составляет около 0,96% территории страны.

В Deep State отмечают, что наибольших успехов российская армия добилась в первые дни полномасштабного вторжения, однако впоследствии Украина смогла вернуть значительные территории. С тех пор наступления РФ продолжаются, но серьезного продвижения так и не произошло, подчеркивают аналитики.