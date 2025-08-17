Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей.

«Без всяких семей: приехали, отработали, получили деньги и уехали», — высказался он о проблеме переполненных детских садов и школ в регионах, которые популярны у приезжих.

По словам Миронова, многие из иностранных граждан приезжают в Россию, не желая работать, но зато берут с собой семьи.

«И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», — резюмировал депутат.