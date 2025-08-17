Мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». С данным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеосовещания «коалиции желающих.

«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — приводит France 24 его слова.

Он отметил, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.

«Украинская армия — первый столп гарантий. Второй — присутствие союзных сил не на передовых позициях», — пояснил президент Франции, уточнив, что США проинформируют о степени своего участия в этих механизмах.

