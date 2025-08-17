Белый дом отверг критику Национального общественного радио США (NPR) за нарушение норм безопасности после обнаружения в гостинице Анкориджа на Аляске документов, предположительно, Госдепартамента, связанных со встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это нарушением норм безопасности. Именно из-за таких самопровозглашенных журналистских расследований их никто не воспринимает всерьез», — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которую цитирует АВС.

Согласно информации, в публичном принтере гостиницы были случайно оставлены восемь страниц, в которых был описан план встречи Трампа и Путина. Речь идет о четырехзвездочном отеле Captain Cook недалеко от места саммита — базы Эльмендорф-Ричардсон.

Документы также включают меню совместного обеда, который в итоге был отменен. Согласно схеме рассадки, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга. В материалах уточняется, что глава Белого дома хотел подарить коллеге статуэтку белоголового орлана.