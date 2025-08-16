Американское Национальное общественное радио (NPR) сообщило, что в публичном принтере отеля Captain Cook в Анкоридже постояльцы обнаружили восемь страниц документов, описывающих план саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет BBC.

По данным NPR, находка произошла утром в пятницу, примерно за два часа до начала переговоров на базе «Эльмендорф-Ричардсон». Документы нашли трое постояльцев отеля.

Из бумаг следовало, что изначально встреча должна была проходить в формате «два на два»: с американской стороны — Дональд Трамп и бизнесмен Стив Уиткофф, с российской — Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков. В итоге к переговорам присоединились главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Марко Рубио.

В документах также содержалось меню обеда и график, предусматривающий часовую совместную пресс-конференцию президентов. Хотя Путин и Трамп действительно выступили перед журналистами, на вопросы они не отвечали.

Белый дом и Госдепартамент не прокомментировали ситуацию.