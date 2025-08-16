Футболки и свитшоты с символикой и надписями, включая едкие, ироничные, политические и т.д., стали частью современной жизни. Не гнушаются чем-то подобным и российские госчиновники весьма высокого ранга, порой влетая в громкие скандалы. Достаточно вспомнить, как и.о. губернатора Калининградской области РФ Андрей Алиханов в январе 2017 года появился в куртке, где на рукаве красовалась нашивка ультранационалистов. Скандал разразился нешуточный, Алиханову пришлось признать, что и куртка, и нашивка принадлежат ему, но откуда она взялась и что означает, объяснить так и не смог. Точнее, не смог придумать удобоваримую версию.

В том же 2017 году отличился и глава МИД РФ Сергей Лавров. Отправляясь в Японию, он попал на камеры журналистов в футболке с собственным портретом и подписью: «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».

Теперь же разыгрывается новый эпизод «дресс-дипломатии» в исполнении российского министра. Глава МИД РФ прибыл в Анкоридж в свитшоте с надписью «СССР».

Здесь, возможно, следует вспомнить госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Она очень любила броши и подбирала этот аксессуар для тех или иных переговоров с явным политическим смыслом. Журналисты внимательно разглядывали её броши, гадали, что это означает, и чаще всего угадывали. Понятно, что теперь нечто подобное с помощью футболок и свитшотов пытается изобразить Лавров. Но если в исполнении Олбрайт это была действительно тонкая дипломатия с использованием неожиданных инструментов, то «дресс-дипломатия» Лаврова — не более чем демонстрация тупой агрессивности.

Ну ладно, не будем извлекать из пыльных уголков платяного шкафа российского министра футболку с надписью «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу». Если в 2017-м это действительно звучало устрашающе, то после 2022 г. и позора российской армии в Украине — увы и ах.

Любопытно, конечно, было бы спросить у Сергея Викторовича, почему он не надел что-нибудь с картой Российской империи, когда Аляска входила в её состав. Или с портретом Екатерины II, в годы правления которой российская активность на Аляске достигла пика. Впрочем, ответ ясен: дразнить Америку в нынешней ситуации может оказаться небезопасным даже для «русского медведя». А вот демонстрировать агрессивность в отношении стран бывшего ШОС, похоже, Лавров считает вполне безопасным. Точнее, безнаказанным.

И что же — Кремль и Смоленская площадь намерены объявить войну всем своим соседям по периметру и восстанавливать советские границы? В ситуации, когда российские военные ресурсы перемалываются в украинской мясорубке, второй фронт нужен Москве в последнюю очередь. Теоретически можно уйти в рассуждения, что свитшот Лаврова — это как бы ещё не объявление войны. Но без последствий для двусторонних отношений такие выходки не проходят. Особенно теперь. В бывших республиках открыто готовятся к «неожиданностям» со стороны РФ. И это не только входящие в НАТО страны Балтии, но и, к примеру, Казахстан, который укрепляет армию, создаёт территориальную оборону… Продолжается кризис в отношениях с Азербайджаном, Россия практически в состоянии «замороженного конфликта» с Грузией… Москва действительно готова к последствиям «дресс-дипломатии» Лаврова? Или о последствиях просто забыли подумать?

В советские годы журналисты той же «Комсомольской правды» исписали кучу бумаги, рассуждая о том, что в погоне за футболками с иностранными надписями многие, не зная в достаточной степени английского языка, щеголяли в одежде с надписью «Я — чокнутый», а то и «Убей русского». Сергей Лавров, глава МИД РФ, английский язык, по имеющейся информации, знает хорошо. Тем более он хорошо знает русский. Так что вряд ли, выбирая футболки и свитшоты, особенно с надписями на русском языке, он не знал, что надевает и как это будет воспринято. Более того, профессия дипломата как раз и состоит в том, чтобы снижать напряжённость и сглаживать углы. Щеголять в провокационных футболках и свитшотах для главы МИДа, как бы это помягче выразиться, не комильфо. Впрочем, какая у страны внешняя политика, такой и дресс-код в дипломатии. По поводу которого очень хочется вспомнить нашумевшее выражение того же Лаврова: «Дебилы, б…ь!»