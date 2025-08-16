Издание Washington Post подвело итоги визита президента России Владимира Путина на Аляску. В публикации отмечается, что переговоры с Дональдом Трампом стали для главы РФ дипломатической победой, независимо от конкретного исхода.

По данным газеты, встреча дала Путину возможность напрямую изложить свою позицию президенту США. В материале также говорится, что российскому лидеру удалось добиться отсрочки введения дополнительных санкций Вашингтона против Москвы.

Отдельное внимание издание уделило теплому приему, оказанному Путину. Washington Post пишет, что приветствие американского и российского лидеров вызвало обеспокоенность в Европе. По информации газеты, Трамп поаплодировал Путину, когда тот шел по красной ковровой дорожке, после чего лидеры «пожали друг другу руки, пошутили и посмеялись».