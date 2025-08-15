Азербайджанцы стали чаще путешествовать. Этому свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике. Всего за прошедший год туроператоры продали гражданам свыше 63 тыс. турпакетов на сумму 117 158,1 манатов. Для сравнения отметим, что в 2023 году у туроператоров было приобретено 16867, в 2022 году – 10632, в 2021 году -7642, в 2020 году – 4525, а в 2019 эталонном году – 44915 турпакетов.

Оказалось, что азербайджанцы предпочитают путешествовать в одиночку. Среди проданных турпакетов 59 089 человек путешествовали одни. В тройку самых популярных направлений вошли – Турция, Египет и ОАЭ.

В целом за прошлый год из страны выехали 2,158 млн человек, что немногим превышало статистику въездного туризма – 2, 626 млн иностранцев. Так, из статданных видно, что иностранные туристы потратили в Азербайджане 3,6 млн манатов, тогда как наши граждане потратили за рубежом 2,219 млн манатов.