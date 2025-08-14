Достигнутые исторические договоренности в Вашингтоне не оставляют возможности расслабиться нашему северному соседу. Несмотря, казалось бы, на заявление МИД России в сдержанных тонах о том, что она заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания, а также дала положительную оценку усилиям американской стороны как посредника, все же успела брызнуть дозой токсичного вещества. Так, минувшим днем в другом комментарии внешнеполитического ведомства РФ говорится о том, что в реализации планов по Зангезурскому коридору «нужно считаться с присутствием там российских пограничников».

На эту тему в беседе с Minval Politika высказался политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

«Выступать открыто против того, что в Вашингтоне Азербайджан и Армения, включая президента США, достигли прогресса в мирном урегулировании, нормализации армяно-азербайджанских отношений было невозможно, потому что подобным негативным отношением Россия бы себя перед лицом мира полностью дешифровала как сторонница того, чтобы здесь сохранялась напряженность, и чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном не были бы урегулированы, что давало бы возможность Москве играть на этих противоречиях в своих интересах», — сказал депутат.

Вместе с тем, по его словам, одновременно понятно, что Россия не имеет желания просто так уступать США свои позиции в Армении: «Мягкая реакция во многом была обусловлена тем, что предстоит встреча Путин-Трамп на Аляске. Уверен, что они в той или иной форме затронут и урегулирование армяно-азербайджанского вопроса при участии Вашингтона».

«Российские власти не хотели бы привносить дополнительный негатив накануне встречи, но полагать, что они просто молча отойдут в сторону — иллюзия. Позиции у России в Армении очень серьезные, и я не говорю только о том, что там военные базы. Армянские железные дороги до сих пор управляются во стороны РФ, она у них в концессии. Железная дорога через Мегри пока не определена, но все остальное – и Ерасх-Садарак, и Газах-Иджеван, и Фиолетово-Газах – это все у РЖД. Они должны брать на себя ответственность по восстановлению дорог. И без РЖД в данном случае обойтись невозможно, или же надо выпроводить российские железные дороги», — отметил Мусабеков.

По его мнению, полагать, что американская компания разместится в Зангезурском коридоре при условии, что там находятся 500, а то и больше российских пограничников, не стоит, поскольку это трудно сочетаемые вещи.

«И тут Армения должна принимать решение о том, чтобы брать все функции по охране собственных границ на себя», — добавил эксперт.

При этом депутат напомнил, что Армения – единственная бывшая советская республика, которая сохранила российских пограничников на своей территории.

«Даже Таджикистан, у которого граница с Афганистаном намного тревожнее, взял на себя эту миссию. Армянское правительство должно само решить этот вопрос. Это не к Азербайджану и тем более, не к США. Поэтому впереди еще, конечно, есть вопросы, которые надо решать, но решать их придется Николу Пашиняну», — подытожил Мусабеков.