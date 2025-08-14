В Баку задержан мотоциклист Камал Миралиев Мехман оглу, который систематически нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу здоровью других участников дорожного движения.

Как сообщает Управление дорожной полиции города Баку, в отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующим статьями Кодекса об административных проступках, который был направлен в суд для рассмотрения.

По решению суда, право управления транспортным средством К. Миралиева ограничено на 1 год, а сам он арестован на 20 суток в административном порядке.