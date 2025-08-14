Премьер Армении Никол Пашинян считает, что реализация подписанных в Вашингтоне документов принесет Ирану и России весьма ощутимые выгоды.

Об этом Пашинян заявил в интервью Fox news.

«Когда это соглашение будет реализовано, Иран получит доступ к железнодорожной инфраструктуре от Персидского залива до Черного моря. Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между двумя странами», — заявил он.

По его словам, если сосредоточиться на экономической стороне этого соглашения, то не только Азербайджан, Армения, США и Турция, но и Россия с Ираном «получат очень важные и действительно ощутимые, фактически беспрецедентные выгоды».

«Поэтому я считаю это очень важным соглашением, которое может принести значительную пользу всем странам, как, кстати, и всему международному сообществу, в рамках международной стабильности и безопасности», — отметил он.